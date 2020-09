View this post on Instagram

¡Brillan en la oscuridad! 🤯🤩🔥 El cantante #BadBunny sigue dando que hablar, esta vez no por su música, sino por una nueva colaboración con una marca de sandalias 😯 El exclusivo diseño se lanzó bajo el nombre Bad Bunny X Crocs Classic Clog, edición limitada creada por el artista y la fábrica de calzado. Las novedosas chanclas tienen ''pins'' únicos con forma de estrellas y un Saturno, típico de los techos infantiles, muy en la línea de su último disco #YHLQMDLG. “Creo en ser auténtico y no ponerme limitaciones a mi mismo, que es algo que Crocs también representa, y ese es el mensaje que quiero enviar a mis fans”, comentó el puertorriqueño quien en varias ocaciones ha aparecido usando Crocs en sus conciertos. El diseño llegaría a nuestro país este martes 29 de Septiembre y tendrán un valor de $49.990. ¿Qué te parece? ¿Los usarías? 👀🤭