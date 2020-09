Amazon Prime Video dio a conocer los títulos de series y películas que llegarán a la plataforma durante el mes de octubre, el que se inicia en solo dos días.

Parte de los estrenos de este mes incluyen las primeras películas frutos de la alianza que firmó el servicio con la productora Blumhouse como "Black Box", "The Lie", "Evil Eye" y "Nocturne".

Otro de los estrenos de este mes es la serie "Utopia" que trata sobre una pandemia llena de teorías conspirativas en medio de un mundo distópico. La serie es protagonizada por Rainn Wilson, y cuenta con la aparición de Ashleigh Lathrop, Dan Byrd, Jessica Rothe Y Desmin Borges.

Revisa aquí todos los estrenos de Amazon para octubre:

1 de octubre

La Sucursal

In Fabric

The Rental

2 de octubre

All Or Nothing: Tottenham Hotspur

Savage X Fenty Show

6 de octubre

Black Box

The Lie

8 de octubre

Haunt

The Twilight Zone - segunda temporada

9 de octubre

Súbete a mi moto

13 de octubre

Nocturne

Evil Eye

23 de octubre

Penny Dreadful City Of Angels

30 de octubre

Utopia

Detrás de la montaña

La Sirena

Little Miss Dolittle



Truth Seekers

