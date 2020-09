En las últimas horas se conoció que el cantante Leandro Martínez (42 años) y su esposa se contagiaron de coronavirus, expresando que "sentí miedo".

Parte del relato que el artista dio a través de su Instagram (@leandromartinezc) contaba que "debido a una actividad que tuve que realizar me hicieron 2 test rápidos que arrojaron que no tenía nada, seguía creyendo que era la alergia".

"Hasta que un día no podía más con todo y le dije a mi @cguzmi (su esposa) que me llevara a alguna parte, fuimos a urgencia, me hicieron el PCR y a los dos días los resultados arrojaron que tenía COVID 19", confirmó.

La actividad a la que se refería Martínez era la campaña solidaria "Vamos Chilenos" que se realizó el pasado 18 y 19 de septiembre donde él participó del homenaje a Cecilia, La Incomparable.

Trazabilidad

Tras conocerse el positivo de Leandro Martínez, la organización del "Vamos Chilenos" activó los protocolos y a través de un comunicado confirmaron que realizarán PCR a invitados que estuvieron en el teatro Teletón.

"Debido a esto, la organización de Vamos Chilenos, con el apoyo de la Mutual de Seguridad llevó a cabo la trazabilidad de los contactos cercanos durante su participación en el evento y se les está realizando la prueba de PCR en sus respectivos hogares para descartar posibles contagios", señalaron.