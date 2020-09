Cecilia Bolocco, la ex Miss Universo, contó detalles inéditos de cómo fue luchar contra el tumor cancerígeno cerebral de su hijo Máximo, el que debió ser operado con excelentes resultados.

La también animadora de televisión dio sus declaraciones al programa “Con amigos en casa”, transmitido por TV+, el que conducen Angélica Castro y Cristián De La Fuente.

“Esa noche un pedazo mío murió”

Cecilia, al ser consultada por la operación de su hijo, expuso que “yo tuve un momento de desolación tremendo. A Máximo lo dieron de alta el lunes 19 de noviembre, y a la semana siguiente volví y lo que me dijeron fue básicamente una sentencia, pero yo tenía que regresar a la casa, yo no le había dicho a Máximo que iba a la clínica, y me reuní con Pepo (su pareja)”.

Añadió que “cuando salí lo abracé llorando, no tan consciente de lo que me habían dicho y dije: ‘Máximo tiene que vivir... Esa noche un pedazo mío murió... Parte de la Cecilia se fue para siempre, pero gracias a Dios murió una Cecilia que tenía que morir en ese momento... La única forma que Máximo salga adelante es que yo esté a su lado convencida de que así va a ser, y así fue. Nunca más me volví a quebrar, no me permití entrar a ese túnel oscuro”.

Bolocco también se mostró muy agradecida del apoyo que recibió.

“No sabes cómo nos sentimos abrazados y arropados en ese momento. Tanta gente que nos envió energía y muchas oraciones... Saliendo de la clínica, cuando habían operado a Máximo, yo quise dar una conferencia y era el día de su cumpleaños. Todos le cantaron cumpleaños feliz. Fue fue tan emocionante, él se quebró en varios momentos con esto. Desde el primer minuto le dije que esto era una gran prueba... Junto con haber sido la prueba más grande, el camino más complejo y más duro, también ha sido el camino más bello de mi vida. Para mi fue una gran enseñanza”.

Por todo lo anterior es que al volver a Chile, tras el exitosos tratamiento de Máximo en Estados Unidos, decidió ayudar a los niños con cáncer del país, colaborando activamente con la fundación “Nuestros hijos”.

Recordó su triunfo en el Miss Universo

Finalmente, la también actriz hizo un recuerdo de su triunfo en el concurso Miss Universo, al que arribó no de la mejor manera.

“Llegué al concurso muy desanimada, con una certeza que no tenía ninguna posibilidad de ganar, porque venía del concurso Miss Sudamérica, donde no había figurado. Tenía que sobreponerme a ese fracaso enorme. Cuando llego a Singapur, me di cuenta que era muy poco probable que yo ganara. El fin último no era ganar, era ser la mejor, me propuse ser la mejor en todo momento”, expuso.

Para cerrar, sentenció que “cuando pocos días antes de la final viene la entrevista privada, me di cuenta que era tanto mi relajo y mi confianza, que finalmente sentí que ellos estaban muy asombrados”.