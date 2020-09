Durante las últimas horas se confirmó que la pareja compuesta por los actores Joaquin Phoenix (45 años) y Rooney Mara (35 años) se convirtieron en padres de un niño, al que bautizaron de una manera muy significativa.

Fue en mayo pasado cuando los medios internacionales dieron cuenta que el intérprete del "Joker" y su pareja estaban esperando su primer hijo, y en ese entonces ya tenía seis meses y había sido vista en las calles de Los Ángeles, California, usando ropa holgada para cubrir su panza.

Finalmente la pareja recibió al bebé, noticia que fue confirmada por el cineasta ruso Victor Kossakovsky, con quien Phoenix trabajó en el documental "Gunda".

El director, además, confirmó el nombre del bebé de la pareja durante una aparición en el Festival de Cine de Zúrich 2020.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ