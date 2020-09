View this post on Instagram

SENTI MIEDO Han sido días de desconcierto, dolor, amargura, pena, frustración, desesperación, una sensación indescriptible. Tomamos todos los resguardos habidos y por haber, tanto por nosotros y sobre todo por nuestras hijas, no salíamos aun cuando nuestro lugar de origen no estuviera en cuarentena para evitar cualquier riesgo, si lo hacíamos eran para cosas puntuales, básicas y necesarias. De un momento a otro perdí el olfato y gusto atribuyendolo a la alergia que todos los años me pone mal. Luego comenzaron fuertes dolores de cabeza, cuerpo, ojos, dormía noche y día, un cansancio brutal. Debido a una actividad que tuve que realizar me hicieron 2 test rápidos que arrojaron que no tenía nada, seguía creyendo que era la alergia. Hasta que un día no podía más con todo y le dije a mi @cguzmi que me llevara a alguna parte, fuimos a urgencia, me hicieron el PCR y a los dos días los resultados arrojaron que tenía COVID 19. No se lo doy a nadie, es una sensación de vulnerabilidad y miedo terrible, estamos enfrentando esto paso a paso. Desde la Municipalidad de Calera de tango se han portado increíble, han venido todos los días a supervisar nuestro avance y seguirán viniendo. No tenemos como saber donde nos contagiamos, lo importante es que vamos paso a paso. Esta foto muestra lo más duro, ver a las hijas durante el día por el ventanal sin poder abrazarlas pero todo será para mejor. Cuídense que esto no es un chiste, y cuidemos a nuestros seres queridos. Gracias por sus mensajes y a todos los que están preocupados por nosotros los queremos.