El gran misterio por resolver en la vida de Luis Miguel es la desaparición de su mamá, Marcela Basteri. La serie de Netflix sobre su vida avivó la polémica en su familia. Mientras sus primas en Argentina lo demandan, ahora su tía abuela Adua Basteri le pide revele lo que sabe.

En una entrevista con el programa “Secretos Verdaderos”, la hermana de Sergio Basteri y tía de Marcela le imploró: “Si sabes de algo, por favor dímelo. Soy la única que quedó; de siete hermanos que éramos quedé yo sola, los demás están todos muertos. Si sabes algo dilo”.

Adua, cuyo personaje apareció en la primera temporada de la serie de Netflix, contó al periodista argentino Luis Ventura que su relación con la mamá de Luis Miguel era muy cercana.

“El recuerdo que tengo de Marcela es hermoso, porque la relación que teníamos de tía y sobrina era un vínculo muy apegado. Éramos muy unidas”, aseguró.

La pelea con Luis Miguel

Aunque su relación con el cantante mexicano es inexistente, le envió un mensaje: “Querido Luis Miguel, ya sé que la tienes a muerte conmigo, pero a mí no me interesa. Te quiero muchísimo a ti, a tu hermanito Sergio y a Alex”.

Reveló su molestia con el intérprete de “La incondicional” y su hermano porque no se sumaron a la búsqueda de Marcela, tras su desaparición en agosto de 1986.

“Yo no veía malicia en el comportamiento de ellos. No lo veía extraño a Micky y tampoco a Alex. Me fastidió que no me hayan ayudado a buscar a su madre, eso sí me molestó”, admitió.

Adua y Marcela se llevaban diez años, lo que hizo que fueran confidentes y amigas. En “Luis Miguel, la serie” se deja ver esa relación; en especial cuando finalmente la mamá de Luis Miguel se separa de su padre, Luisito Rey, y viaja a Italia buscando refugio.

