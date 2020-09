Adrián Vadim, el hijo de la periodista María Celeste Arrarás, debutó en el mundo de la música con su sencillo “Space”. Y lo hizo con el aval de una grande de la música latina, Gloria Estefan. El joven, de 21 años, deslumbró a los fans con su voz melodiosa.

“Llegó el gran día en que la música de @adrianvadim ya está disponible a nivel mundial. La encuentran en todas partes”, anunció María Celeste en sus redes sociales. La reportera, tras ser despedida de “Al Rojo Vivo”, trabaja como manager de Adrián.

La puertorriqueña promociona el nuevo álbum, “Just Who I Am”, que estuvo bajo la producción de Joel Someillan. Según reseña El Nuevo Herald, Joel ganó dos Grammy Latino y trabajó con Shakira, Jennifer Lopez, Chayanne, Ricky Martin y Gloria Estefan.

La esposa de Emilio Estefan envió su apoyo al hijo de María Celeste y a su tenaz mamá: “¡Ya lo compré y lo compartiré el viernes! Están realmente lindas las canciones y a @adrianvadim se le nota el amor por la música y su talento! Felicidades, Momager!!”.

Luis Fonsi también expresó sus buenos deseos por este proyecto musical y lo hizo a través de un video. “@luisfonsi eres un sol ¡Gracias por apoyar a mi hijo @adrianvadim en su carrera como cantante!”, comentó la periodista.

Madre orgullosa

Adrián Vadim valora el esfuerzo de su mamá, quien lo adoptó cuando tenía 18 meses de nacido en Rusia.

“Mi madre me apoyó desde el principio. No solo me pagó las clases de canto, sino que me presentó a muchísimos productores musicales”, contó al diario estadounidense.

“El hecho de tenerla de manager es lo mejor que me pudo haber pasado, porque nunca me va engañar. Ella quiere lo mejor para mí. Puedo contar en ella para cualquier cosa”, agregó.

El impulso de María Celeste Arrarás a su hijo conmueve a sus colegas y admiradores. “¡Piel de gallinaaa! Qué voz más espectacular”; “Este muchacho tendrá éxito, se le nota”; “Bello, éxitos, todas las madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Bendiciones”, le escribieron.