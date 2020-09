El comediante estadounidense, Jim Carrey, regresa a las pantallas de televisión en el programa, “Satuday Night Live”, esta vez interpretando a Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, papel que promete ser muy polémico por el estilo de las ocurrencias del actor y el ambiente de campaña que vive el país en este momento.

“Este país es un lugar del que la gente quiere sentirse orgullosa, pero Trump nos trajo el caos y comenzó a dividirse. Ahora la gente buena está buscando un agujero en el que puedan esconderse. Fue fácil decidir, estoy andando con Biden. Nos vemos el 3 de octubre en SNL”, escribió el actor en un mensaje en Twitter que acompañó con una de sus propias ilustraciones.

This country’s a place people want to have pride in,

But Trump brought us chaos and started dividin’,

Now good folks are looking for a hole they can hide in,

It was easy decidin’ --

I’m Ridin’ with Biden!

See you Oct 3rd on SNL.🔥 pic.twitter.com/5RLAQ8q79f