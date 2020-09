View this post on Instagram

¿Cuáles serían tus actores/galanes favoritos 🎬 📺 si tuvieras que escoger ciertas cualidades de algunos, para construir tu hombre ideal? Milena (Sonia Viveros), Silvia (Cecilia Cucurella) y Celeste (Gaby Hernández) tienen muy claras sus preferencias, en #BellasYAudaces (@tvn- 1988). #Teleseries #TeleseriesDelRecuerdo #TeleseriesTVN #BellasYAudacesTVN #BellasYAudacesTeleserie #SoniaViveros #CeciliaCucurella #GabyHernández #GabyHernandez #GabrielaHernández #GabrielaHernandez