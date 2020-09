View this post on Instagram

Estás sentado al lado mío y no sabés que estoy subiendo esta foto. La saqué ayer y me la guardé. La veo y te veo. Mis ojos favoritos del mundo entero. Mi “chico malo” más bueno, divertido y cariñoso del universo (y sexy, ps obvio). Todo vos, entero vos, me tiene volando; me hacés sentir infinita, cuidada, amada. Cada parte tuya la amo. Gracias por ser el mejor compañero de cuarentena que puede existir. Con pelito rosa y todo. Me hacés feliz.