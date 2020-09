El pasado 18 y 19 de septiembre se realizó la camapaña solidaria "Vamos Chilenos" que contó con la presencia de animadoras y animadores quienes estuvieron liderando la transmisión ya sea desde el teatro Teletón o de manera virtual.

Una de las que se hizo presente fue Cecilia Bolocco (55 años) quien además utilizó su cuenta de Instagram (@ceciliabolocco) para publicar un video llamando a ser parte de la camapaña mediante donaciones.

"Quisiéramos invitarlos para que se sumen a la campaña Vamos Chilenos", indicó, agregando que la idea era levantarle el ánimo a todos y celebrar a los héroes patrios en prímera línea, pero, sobre todo, honrar a los adultos mayores.

"Quiero invitarlos para que le demos un nuevo sentido a las Fiestas Patrias de unidad, amor y solidaridad", finalizó.

Especial mensaje

Su publicación recibió diversos comentarios con opiniones divididas, pero uno de esos llamó la atención de la ex Miss Universo quien se dio el tiempo de responderlo.

Una usuaria identificada como Gina Oliva le escribió: "Cecilia, por jubilarme anticipadamente y lograr una renta vitalicia por 43 años laborales y ser sustento en mi hogar, divorciada, no he recibido jamás un bono del gobierno. Aunque estoy cesante por 1 año atrás, no he logrado nada. 62 años y divorciada. Sin ayuda estatal? Tu comprenderás que no puedo ayudar a nadie. Un abrazo".

El testimonio de la mujer fue respondido por Bolocco quien expresó "que pena más grande lo que me dices! Por mi parte yo también he trabajado toda mi vida y aunque ya son 39 años no estoy en tu situación".

La animadora además reflexionó que "sí estuve a punto de perder lo más importante y valioso en mi vida, a mi hijo, y en medio de esa tragedia y aquel durísimo tratamiento comprendí que lo más importante que uno puede hacer en la vida, aunque la propia esté deshecha, es ayudar al prójimo. A lo mejor no paga deuda, pero sana el alma! Te deseo de corazón todo lo mejor!".