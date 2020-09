La actriz que dio vida al afamado personaje de la "La Chilindrina" en el programa "El Chavo del 8", María Antonieta de las Nieves, confesó que lo esta pasando mal ante la pandemia de coronavirus que afecta al mundo.

La artista presenta graves problemas económicos los que ha sufrido debido a que las ganancias se han visto mermadas ante la suspensión de shows y eventos masivos, que tienen sin trabajo a su productora.

Lo anterior se suma al confinamiento obligatorio en su hogar, ya que a sus 69 años forma parte de la población con más riesgos de contraer Covid-19.

"Ya he bajado 10 kilos”

La merma de sus ingresos ecnonómicos tiene angustiada a María Antonieta de las Nieves, por lo mismo espera que pronto se puedan retomar algunas actividades en medio del combate a la enfermedad.

“Lamentablemente la pandemia ha afectado mi economía y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar con mi público que tanto amo y extraño”, declaró la actriz a la revista TV Notas.

A pesar de estar bajo cuidados, reveló una merma física que la llevo a perder peso. "Mi hija Verónica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas, así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos”, relató.

"Trabajar para niños es lo menos bien pagado"

La profesional que se hizo famosa en la icónica serie infantil, desmintió a quienes aseguran que su trabajo como "La Chilindrina" la volvió millonaria.

“Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir más mal pagado", señaló en el programa Un nuevo día, a pesar del éxito de la producción y por las innumerables repeticiones en toda América Latina.

La artista criticó a la empresa Televisa, que tenía los derechos de los programas de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”. "Televisa lo hacía, lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada y a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa", aseveró al actriz.

Todo lo cerró sentenciando que "si yo gané 1,000 pesos o 1,500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica".

