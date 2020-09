View this post on Instagram

Amigos y amigas: Quiero agradecer la preocupación que han tenido por mi estado de salud, la verdad es que pasé más susto que papito corazón esperando el 10% pero ya estoy bieeeen. Estoy muy feliz de retomar el rumbo y poder agradecer por cada uno de los mensajes, llamados, rezos y buenas vibras que me mandaron, saludos de parte de hippies y religiosos son todos bienvenidos, gracias a esto ya me estoy recuperando y hasta me veo más delgado y lindo, me confundieron con el Benja Vicuña a la salida del hospital. Es necesario aclarar que estuve internado en el Hospital Barros Luco, donde conocí nuevos amigos y coseché buenas anécdotas que pronto serán parte de un nuevo show. El martes 18 de agosto fui internado de urgencia por una herida en mi pie, la cual se infectó y provocó una septicemia, estaba poniéndome las alitas y aprendiendo a tocar el arpa cuando volví a la vida y ¡Sorpresa, pasé agosto! Le hice una finta al Covid 19, me devolvieron a la casa, a descansar con mi familia, después de 15 días y 2 exámenes PCR negativos. Ya estamos tiqui taca para volver a las pistas, así que a quienes estén interesad@s l@s invito a unirse a las clases de humor y stand up comedy que comenzaré a impartir desde el miércoles 30 de septiembre desde las 21:00 a las 22:30 horas de manera on line. Para más información sobre los valores pueden escribirme por interno. Reitero mis agradecimientos por la preocupación y el cariño, se les quiere, un abrazo. Mauricio Medina el Indio