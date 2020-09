Si bien desde un inicio se hizo énfasis en que no había meta que cumplir en la campaña "Vamos Chilenos", el sueño era ayudar a cambiar la vida de las personas mayores más vulnerables. Y fue el mismo Don Francisco quien expresó que buscaban una cifra cercana a los 30 mil millones de pesos.

Sin embargo, esa meta se vio lejana y se logró poco más de la mitad, ya que gracias a la donación de la gente y de las empresas, finalmente se logró recaudar un total de $16.427.363.537.

"Yo creo que fue un desacierto mío por la emoción, porque además yo no tenía clara la cifra que se necesitaba tampoco en ese momento, pero en la emoción de la partida.. Uno tiene que reconocer que era un desacierto, porque no teníamos meta y no le habíamos dicho a nadie lo de meta. La meta era poder atender a las 80 mil personas y las atendimos", expresó Mario Kreutzberger, Don Francisco, a La Tercera una vez realizada la campaña.

La campaña, además, tuvo una tibia recepción del público en sus casas pues lograron un rating inferior al de la pasada Teletón (3 y 4 de abril), también desarrollada en pandemia.

Mea culpa

El histórico animador expresó que estaba "muy contento y muy agradecido de la respuesta de la gente, de los chilenos. Hubo muchas donaciones simbólicas, de 500, de 1000 pesos, gente que hacía otros aportes antes y la situación de hoy día, donde hay tanto desempleo".

Sin embargo, también dio paso a la autocrítica ya que, según él, la campaña se organizó en 25 días.

"Yo creo que esta campaña todavía la tenemos que analizar, nos tiene que dar muchas enseñanzas, favorables y desfavorables, con respecto a cómo la hicimos, porque el programa mismo yo lo encontré bueno", dijo.

Además, al hacerlo en Fiestas Patrias, consideró que "habría que estudiar si fue la mejor opción haberlo hecho en estos días, porque la idea era acompañar a la gente que iba a estar en sus casas".

