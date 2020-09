Un gran hallazgo fue realizado por un grupo de astrónomos liderados por un equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y que apunta al descubrimiento de un nuevo planeta llamado Pi.

Se trata de un astro cuyo nombre oficial es K2-315b y que se dio a conocer en base a señales procedentes de los datos tomados en 2017, a través de la misión K2 del Telescopio Espacial Kepler de la NASA.

Su descubrimiento fue destacado por la revista Astronomical Journal y lo destacó debido a su particular nombre, que hace referencia a un aspecto matemático.

El nuevo planeta orbita cada 3,14 días alrededor de su estrella, que recuerdan a la constante universal, ciclo el cual cumple a una velocidad de 81 kilómetros por segundo.

Pi tiene un tamaño similar a la Tierra, ya que posee un radio con una proporción de 0,95 respecto al de nuestro planeta, lo que los hace casi idénticos en ese aspecto. Su masa aún se está por determinar, aunque los científicos sospechan que también es rocoso.

Exoplanet K2-315b is located 185 ly’s from Earth & was discovered in data from NASA’s K2 mission in 2017.



It’s been nicknamed “Pi planet” because it orbits its star in 3.14 days.



