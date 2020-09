Han pasado 22 años desde la muerte de Ramón Valdés, Don Ramón, quien perdió la vida el 9 de agosto de 1988 a causa de un cáncer de estómago, desencadenado por su severo tabaquismo.

La muerte del famoso actor caló hondo en los seguidores de El Chavo del 8 como también en sus cercanos, como lo fue Carlos Villagrán (76 años), Quico, quien recordó un emotivo encuentro con Valdés solo días antes de morir.

En conversación con Carmen Valdés a través de su Instagram (@carmenvaldesjul), hija de Don Ramón, Villagrán relató cómo fue el encuentro con el fallecido actor en sus últimos días de vida.

La última visita

El intérprete de Quico contó que fue a visitar a Valdés ya que se había enterado que estaba muy mal de salud. "Lo fui a ver porque yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo y me fui a despedir de él en el Hospital Santa Elena", contó.

Una vez en el recinto, vio a Valdés "muy delgado" y deteriorado por la enfermedad, situación que lo afectó profundamente por lo que se puso a llorar y luego lo abrazó.

La broma de Don Ramón

Sin embargo, pese a la tristeza del momendo, Villagrán reveló que su fallecido amigo hizo una broma en ese instante. "Él me dijo 'ya, no llores cachetón. Allá te espero'. Le digo '¿allá con el Señor?'. 'No te hagas el tonto, allá abajo', me respondió", relató.

Quico contó que una vez que se enteró de la muerte de Don Ramón "estuve muy triste". "Aunque la esperaba, cuando te avisan ya sabes que es oficial. Entonces me llegó una foto suya. Estaba yo sentado, me la quedé viendo y me quedé sin palabras... Y recordando tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí", expresó.

