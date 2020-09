En junio pasado el cantante Pablo Alborán decidió confesar su homosexualidad, remarcando que era un paso más para sentirse como una persona consecuente. A tres meses de ese hecho, el hispano abordó cómo ha cambiado su vida desde ese día, remarcando que fue bien recibido, pero que también recibió amenazas.

“Esta es la primera vez que me abro tanto en una entrevista”, confesó a la revista GQ, destacando que sus declaraciones en redes sociales no fueron planeadas y que todo se trató de vivir su vida de manera totalmente normal.

"Quiero construir"

El artista comentó que todo comenzó cuando "un fin de semana que tuve que subir a Madrid por trabajo, vi cómo estaba la ciudad, vi mi casa vacía ... lo que todo el mundo ha vivido en algún momento estos últimos meses, creo, ese sentimiento apocalíptico de que todo se va al garete”.

“Volví a casa y de repente dije: yo quiero construir también. Y aunque yo he vivido y he tenido mis parejas, no quería que si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una ‘pillada’. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado”, consignó.

Apoyo y críticas

Algo que le sorprendió mucho a Alborán fueron las reacciones que tuvo su video y los mensajes de apoyo que recibió. “He recibido un aluvión de amor y de historias que no imaginaba”, señaló sorprendido.

El artista contó que recibió mensaje de madres que hablaban con sus hijos gracias al video, o quienes finalmente podían asumir públicamente su orientación.

“Una chica me escribió y me dijo que se había enamorado de su mejor amiga y no sabía cómo decirlo. Me contó que hablaron de mi vídeo, ella sonrió, la miró y entonces entendió que sentían lo mismo”, expresó.

El intérprete de "Te he echado de menos" reconoció también que recibió muchas críticas, acusándolo incluso de realizar una estrategia de marketing o que tuvo un coach para preparar su confesión. "Han dicho de todo: que si había amenazas, que si había una pillada? pero de verdad ¡Es que no hay nada!” exclamó.

Nuevo disco

El lanzamiento de su nuevo disco lo describe como un desahogo, escribiendo lo que veía que podía ser algo de la TV, lo que ha sentido, historias que le cuentan o “historias que quiero vivir pero sé que no voy a vivir nunca...”