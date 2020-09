Usuarios de Internet fueron sorprendidos con un concierto streaming del cantante de música urbana Bad Bunny. En alianza con la plataforma musical de Univision, Uforia, cantó en vivo los temas de su nuevo disco YHLQMDLGN.

A través de su canal de Youtube se unieron cerca de 1.5 millones de personas que posicionaron el nombre de Bad Bunny entre las tendencias de Internet.

El boricua interpretó canciones como "A tu merced", "La Difícil", "La Romana", "La canción", "Ella perrea sola", entre otros éxitos.

Look del artista

El artista ganador del Grammy reapareció tras no publicar nada en redes sociales en las últimas semanas, lo suficiente para sorprender con un nuevo look de cabello “abundante” y barba que lució durante la presentación desde un camión gris que recorrió varias calles de la ciudad de New York, durante casi dos horas.

El boricua vistió de pantalón y camiseta de color negro junto a una chaqueta oscura y larga, acompañado de estilo militar, al mejor estilo de la película “Matrix”, motivando a muchos fans a crear divertidos memes sobre el inesperado aspecto del cantante urbano.

Memes

uds no saben pero bad bunny se inspiró en este look pic.twitter.com/zpmbSNm32u — nombre (@esneisser) September 20, 2020

Bad Bunny trae look de doña lucha pic.twitter.com/RuvXjUE1To — 𝐕𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐨𝐲 (@alejandrocrnl) September 21, 2020

¿Es Mr. Satán? ¿es un narco? No, es Bad Bunny: este es su nuevo look https://t.co/e6ugD2ayMn pic.twitter.com/hBx8vzXVZC — MENzig Style (@menzigstyle) September 20, 2020

el look de bad bunny hoy: pic.twitter.com/R0c4M5xF8H — Vasquez (@vasquezssj) September 20, 2020

Bad Bunny looks like he could be their son pic.twitter.com/tPbaTJwZec — blossom (@ccostaa_15) September 21, 2020

Colaboraciones

Durante la transmisión, Benito Martínez -nombre real del cantante- contó con la colaboración de los artistas Sech, Mora y J Balvin, quienes participaron por video desde Panamá, Puerto Rico y Colombia, respectivamente.

Para muchos la gran deuda de la presentación fue la la canción "Safaera", que a pesar de ser el tema con más reproducciones en las plataformas digitales, no formó parte del repertorio de la noche de este domingo 20 de septiembre.

Mes de la Herencia Hispana

El show se realizó en celebración del Mes de la Herencia Hispana, y marcó el estreno de Uforia Music Series de Univisión, un grupo de conciertos online que se realizarán mensualmente hasta diciembre.