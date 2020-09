La edición 2020 de los Premios Emmy ha debido realizarse bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria debido a la crisis provocada por el coronavirus en el mundo. El show se realiza sin público en el Staples Center de Los Ángeles, y solo el animador Jimmy Kimmel más algunos invitados especiales llegaron hasta el lugar para llevar a cabo el evento.

El comediante que actúa como anfitrión aprovechó la instancia para reírse con la situación mundial, específicamente con la forma de sanitizar cualquier objeto con el que se tiene contacto.

Junto con Jennifer Aniston, quien presentó a la mejor actriz en una serie e comedia, tomaron el sobre y lo bañaron en spray sanitizador.

Posteriormente Kimmel puso el sobre en un receptaculo y le prendió fuego, asegurando que solo bastaban cinco segundos con llamas para que quedara sanitizado completamente, sacando risas en la audiencia.

Finalmente, Aniston se encargó de apagarlo con un extintor, tras lo cual se reveló el nombre de la ganadora.

Jennifer Aniston and Jimmy Kimmel "burning all the germs" off the #Emmys envelopes https://t.co/m3unIWlTr1 pic.twitter.com/j6CEXGkLpO