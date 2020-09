Stefan Kramer se presentó en la jornada de cierre de la campaña "Vamos Chilenos" con una breve rutina especialmente preparada para la cruzada solidaria que culmina en un par de minutos.

La intervención del comediante e imitador generó diversas reacciones en redes sociales donde varios aplaudieron su rutina enfocada en las personas mayores, mientras otros no quedaron satisfechos con su presentación.

Además surgieron varias críticas por las risas grabadas de la transmisión televisiva, comparándolo incluso con El Chavo del 8. "Creo que era innecesario las risas grabadas para Stefan Kramer", fueron parte de los comentarios.

Morí con "Dron Francisco" jajajaj Kramer, lo hiciste otra vez! Debe ser de las mejores historias de ciencia ficcón chilena que he visto este año. https://t.co/YHPhQegDeO

La verdad no me gusta cuando Kramer se pone sentimental..



Pero Dron Fransisco jshs puta q me rei