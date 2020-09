La campaña Vamos Chilenos sigue su curso este sábado 19 de septiembre, buscando la solidaridad de los chilenos para recolectar dinero e ir en apoyo de más de 150 mil adultos mayores del país.

Una de las preocupaciones del líder del evento, Mario Kreutzberger, es la baja participación que se ha visto reflejada en los aportes monetarios, que hasta el último reporte, se empinaban apenas por sobre los 5 mil millones de pesos. Si bien no existe una meta fijada, la idea según el animador es acercarse a los 30 mil millones de la moneda chilena.

¿Qué dijo Don Francisco?

Me siento en este momento bastante mal, porque no he podido motivar a la gente que está sana, que está en familia, especialmente a esas personas que tienen recursos y nos podrían ayudar. Porque creo que así como vamos, no vamos a cumplir. Y nos vamos a sentir todos defraudados al final", indicó el rostro de televisión.

Sus palabras fueron en parte una forma de empatía con el animador "Huevo" Fuenzalida, quien confesó que su mamá actualmente está enferma de coronavirus.

"Estás dando un tremendo testimonio a las personas que se cuide. Siempre dijimos cuidate del coronavirus, pero contagiáte de solidaridad. Parece que ninguna de las dos cosas hemos sido escuchados. Ni nos hemos cuidado tanto del coronavirus, ni hemos hecho tanta solidaridad", remarcó.

¿Cómo hacer tu aporte a la campaña?

Distintos bancos nacionales han habilitado enlaces especiales para quienes quieran realizar un aporte monetario a la campaña. Cabe destacar que no es necesario ser cliente de las instituciones bancarias para donar, pues también se puede realizar vía Webpay.

Estos son los bancos habilitados con acceso para clientes y no clientes:

¿Cuáles son los datos para realizar una transferencia a la campaña?

También existe la posibilidad de realizar una transferencia electrónica directa a la campaña, por lo que se han liberado los datos para hacerlo.

Rut: 53.334.573-5.

Número de cuenta: 2020

Banco de Chile

Nombre destinatario: Fundación Conecta Mayor

Alias: VAMOS CHILENOS

mail: Miaporte@vamoschilenos.cl

