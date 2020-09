La película “Entrenando a papá”, estrenada en 2007, fue todo un éxito de taquilla en su momento y continúa siendo recordada hasta la actualidad.

En esta cinta se cuenta la historia de un jugador de fútbol americano, interpretado por Dwayne Johnson, “La Roca”, quien se ve enfrentado a una sorpresiva paternidad de una pequeña niña de ocho años.

La niña de "Entrenando a papá"

El papel de esa niña fue realizado por la joven actriz Madison Pettis, quien hoy tiene 22 años y continúa ligada al mundo de la actuación y el espectáculo.

View this post on Instagram The Game Plan ❤️🎬 What’s your favorite @therock movie ?? Comment 👇 Follow @disnneychannell for more . . . . . . . . #therock #dwaynejohnson #madisonpettis #lovethem #disneystar #disneychannel #boston #rebels #americanfootball #joe #peyton #e #a #hobbsandshaw #fastandfurious #jasonstatham #10yearchallenge #tb #fav #family #wwe #jumanji #skyscraper #baywatch #moana #kevinhart #dwaynejohnsonfans #entrenandoapapa #superbowl A post shared by Disney Channel (@disnneychannell) on Sep 6, 2019 at 2:28pm PDT

Tras su participación en “Entrenando a papá”, la artista apareció en la cinta “Siete almas”, protagonizada por Will Smith, y en otras producciones de menor repercusión.

Otros proyectos

Sin embargo, su carrera ha sido más consistente en el área de la televisión, pues fue la protagonista de la serie de Disney “Cory in the House (2007-2008), en “Life with boys” (2011-2013) y actualmente desempeña uno de los roles principales en el drama web “Five Points”.

View this post on Instagram Due to popular demand...🚨2 NEW🚨 episodes of Five Points just dropped! Go watch Episodes 7 & 8 at link in my bio 💕 A post shared by Madison Pettis (@madisonpettis) on Jul 2, 2018 at 6:17pm PDT

Su más reciente proyecto relacionado con el cine es la película “American Pie presents Girls’ Rules”, una nueva entrega de la saga de cintas de adolescentes que será estrenada prontamente en Netflix.

Modelo e influencer

Además de su carrera como actriz, Pettis también se desempeña como modelo e influencer, siendo muy activa en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, por ejemplo, tiene más de 3.8 millones de seguidores, con quienes comparte sus actividades cotidianas y sus diferentes looks.

View this post on Instagram Treat me like white tees, don’t get me dirty A post shared by Madison Pettis (@madisonpettis) on Sep 4, 2020 at 12:28pm PDT

Así está hoy la protagonista de “Entrenando a papá”

View this post on Instagram Golden State of mind A post shared by Madison Pettis (@madisonpettis) on Sep 6, 2020 at 1:03pm PDT

View this post on Instagram So excited to celebrate #InternationalFriendshipDay tomorrow with @MinnieStyle & my best friend @torriwebster 💛 Wish we could be together but we’re celebrating from afar by dressing up in our Minnie & Daisy looks inspired by the dynamic duo themselves 👯‍♀️ Torri really is the Minnie to my Daisy & I’m so lucky to have her 🌼 #MickeyFriendsStayTrue #MinnieStyle #ad A post shared by Madison Pettis (@madisonpettis) on Jul 29, 2020 at 1:07pm PDT

View this post on Instagram cotton candy A post shared by Madison Pettis (@madisonpettis) on Jun 27, 2020 at 3:18pm PDT

View this post on Instagram Couchella just don’t quite hit the same A post shared by Madison Pettis (@madisonpettis) on Apr 10, 2020 at 5:09pm PDT