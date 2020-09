El Sol inició un nuevo ciclo en diciembre del año pasado, el cual se prolonga por 11 años y se espera que tenga características similares al desarrollado entre 2008 y 2019, incluyendo varios fenómenos físicos y químicos.

¿Qué es un ciclo solar?

En concreto, un ciclo solar evidencia los niveles de actividad de la estrella, siendo representados en un patrón de manchas que aparecen y desaparecen de su superficie.

Cada ciclo implica una curva ascendente con un punto máximo, en que se registra la mayor actividad solar con más manchas, y un punto mínimo, que es cuando se produce menor actividad con menos manchas.

#NASAScience Live starts at 3pm ET / 12pm PT, with experts from @NASA and @NOAA discussing today’s announcement about our new solar cycle! Submit your questions using #askNASA.



Watch: https://t.co/cXLgHNhHUb pic.twitter.com/Csm2pFlIFd — NASA Sun & Space (@NASASun) September 15, 2020

Ciclo solar 25

Este fenómeno recibió el nombre de ciclo solar 25 y su comienzo fue anunciado recientemente por un grupo de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, consigna ABC Ciencia.

Pese a que este ciclo empezó en diciembre de 2019, cuando se registró el mínimo de actividad solar, fue comunicado recién debido a las condiciones variables del Sol, que provoca que puedan pasar meses antes de declarar como iniciado el evento.

We are now officially in Solar Cycle 25!

A prediction panel co-chaired by @NOAA and NASA has determined that the solar minimum between Solar Cycle 24 and 25—the period when the sun is least active—occurred in Dec. 2019.



Find out what this means for you: https://t.co/1QYxTdigl7 pic.twitter.com/PT12k1qPkg — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 15, 2020

“A medida que salimos del mínimo solar y nos acercamos al máximo del ciclo 25, es importante recordar que la actividad solar nunca se detiene; cambia de forma a medida que oscila el péndulo”, explicó Lika Guhathakurta, miembro de la División de Heliofísica de la NASA en Washington.

Eventuales riesgos

Aunque los expertos estiman que este nuevo ciclo solar será similar al anterior, el cual fue bastante tranquilo y por debajo del promedio, aquello no quiere decir que no existan eventuales riesgos para la Tierra.

“El hecho de que sea un ciclo solar por debajo del promedio, no significa que no haya riesgo de clima espacial extremo. El impacto del Sol en nuestra vida diaria es real”, detalló Doug Biesecker, físico solar del Centro de Predicción del Clima Espacial de NOAA.

Los riesgos para nuestro planeta pueden verse expresados en llamaradas solares que alcancen la Tierra y puedan afectar a las personas, satélites, sondas espaciales y a los astronautas del programa Artemisa, el cual busca el regreso de la humanidad a la Luna.

Los científicos indican que el próximo punto máximo en la actividad del Sol se producirá en julio de 2025.

