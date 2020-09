View this post on Instagram

A year and 10 months after your gradutaion to the next realm, we continue to travel everywhere with your photo Matteito. We have been traveling more than ever lately, ‘cause with our book we are venturing in to the hearts of so many. Keep on shining my love, your light is stellar and eternal. ✨ Un año y 10 meses y seguimos viajando con tu foto a todos los rincones del mundo pollito. Y ahora más que nunca, ya que con nuestro libro estamos aventurándonos en los corazones de todos nuestros lectores. Sigue brillando hijo mío, tu luz es estelar y eterna.