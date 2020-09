El rapero Kanye West vuelve (43 años) a protagonizar un escándalo virtual luego de que este miércoles publicara más de 100 tuit donde, entre otras cosas, aseguró que no lanzará más música de la mano de sus sellos discográficos y que quiere recuperar los derechos de su propia música.

"No publicaré más música hasta que haya terminado mi contrato con Sony y Universal", aseguró en uno de los mensajes que publicó durante esta jornada, mientras otro los ha ido borrando.

En otro de los tuit que se viralizó aparece supuestamente él orinando su propia estatuilla de los Grammy (ha ganado 21), provocando miles de reacciones ensus seguidores.

Entre sus mensajes también insinuó que Kim sería su abogada, mientras se quejó de sus contratos con los estudios de música, publicando de uno privado que firmó con Universal. "Me siento tan humilde y bendecido de que Dios me haya puesto en una posición lo suficientemente fuerte para hacer esto ... Todos sigan orando. Está funcionando", escribió.

West comenzó a atacar la industria de los sellos este lunes asegurando que los artistas no tenían ni un poder sobre su música ya que los sellos se había adueñado de todo el trabajo. Además aseguró que Universal intentó "enterrarlo vivo" alegando que ha firmado más de 10 contratos con el sello. "Cuando firmas un contrato musical, renuncias a tus derechos. Sin los masters (derechos) no puedes hacer nada con tu propia música", agregó.

El rapero señaló que busca recuperar los derechos ya que es la mayor parte de los ingresos de los artistas, sobre todo en tiempos de coronavirus. "Los artistas se mueren de hambre sin giras ... Voy a buscar a nuestros derechos... por todos los artistas ... reza por mí", dijo en parte de sus textos que en idea general buscaban hacer justicias por los artistas, sobre todo los afrodescendientes.

Sobre esto, Kanye expresó que "no hay NBA o industria musical sin gente negra...los contratos justos importan...la propiedad importa". "Nos hemos sentido cómodos con no tener lo que merecemos ... ellos (los sellos) nos permiten tener un poco de dinero de las giras, conseguir algunas cadenas de oro, algo de alcohol, algunas chicas y números falsos que alimentan nuestros egos ... pero no somos dueños de nuestros derechos", escribió.

Además, acusó a los medios de "intentar matar" a héroes negros, incluido Michael Jackson. "Haré todo lo que esté en mi poder legal y usaré mi voz hasta que se cambien todos los contratos de los artistas. No pararé, te lo prometo", aseguró, señalando además que tomará acciones legares luego de intentar liberarse de sus contratos y obtener los derechos de su musica.

EVERYONE AT UNIVERSAL AND VIVENDI PLEASE UNDERSTAND THAT I WILL DO EVERYTHING IN MY LEGAL POWER AND USE MY VOICE UNTIL ALL ARTIST CONTRACTS ARE CHANGED STARTING WITH GETTING MY MASTERS FOR MY CHILDREN I WILL NOT STOP I PROMISE YOU IM AM PETTY AND VERY PERSONAL