La crisis sanitaria por el coronavirus obligó a Eli de Caso (66 años) a tomar una drástica decisión. En medio de las altas cifras que se vivían en julio pasado, la comunicadora decidió sacar a su madre de la residencia para adulto mayor donde estaba internada.

Su progenitora, Eliana Sais, tiene 92 años y Alzheimer y se encontraba en un lugar donde habían casos de Covid-19. "A mi mamá la tuve que sacar de la residencia y me la traje a mi departamento. La saqué en 24 horas, era muy arriesgado dejarla ahí", contó a LUN.

Eli fue ayudada por su familia, entre ellas sus hijas Krishna y Yuyuniz, para coordinar la logística del traslado. "Mi mamá está muy enferma, no tiene idea de lo que pasa, no tiene consciencia de la realidad así que nunca entendió mucho lo que pasaba, apareció en mi casa no más", dice la histórica animadora de "Aló, Eli".

Vivir juntas

La exanimadora relató además que el proceso ha sido difícil, pero afortunadamente tiene una cuidadora que la ayuda porque es mucho trabajo para ella. "Cambió todo en la casa, pero estamos contentos, la decisión fue la correcta. Igual para mi es una situación que me quita libertad", dijo.

La también voz radial expresó que su madre "está mucho mejor en su ánimo, le ha hecho maravillosamente bien estando acá (...) En el fondo, lo más importante de todo es el amor, el afecto, la compañía", agrega.

Eli de Caso además reflexionó que "si hay algo que nos ha enseñado este periodo es a valorar lo importante". "Yo he superado el maquillaje, preocupaciones por la ropa y todas esas cosas superficiales que en realidad no sirven de mucho. Lo trascendental es la gente, somos nosotros", considera.

"Me siento feliz de estar con mi mamá. Hoy lo que más necesita mi mamá es cariño, amor, puro amor, y es eso lo que le estoy dando", finaliza.