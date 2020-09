View this post on Instagram

Volvemos, mis amores! A pedido del público, adelantamos el estreno para este jueves 17 a las 9pm hasta el próximo jueves 24 - vuelve #TengoMiedoTorero a sus casas! 🌹 Además estará la opción de verla con subtítulos accesibles 🙌 Qué mejor panorama para este fin de semana diechiochero que disfrutar junto a seres queridos ♥️ Las entradas estarán a la venta desde hoy a las 9pm, y podrán adquirirlas a través de @puntoticket Solo para Chile 🇨🇱 Seguimos adelante, cariños! 📸: Miguel Angel Larrea @miguelangellarrea