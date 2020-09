Este martes 15 de septiembre Disney+ liberó el esperado primer trailer de la segunda temporada de The Mandalorian, que llegará el próximo 30 de octubre a la plataforma de streaming.

El adelanto muestra el viaje de Mandaloriano, interpretado por el chileno Pedro Pascal, junto a Baby Yoda, revelando que el cazarecompensas ya sabe hasta dónde debe llevar a la criatura a pesar de que la galaxia pueda ser un lugar peligroso. Según se puede escuchar en susurros, deberá entregar al pequeño personaje a los Jedi.

En las imágenes también se pudo ver a la superestrella de la WWE, Sasha Banks, aunque se desconoce cuál será el personaje que interpretará.

Sasha Banks in the new #Mandalorian trailer.



Is she playing a Jedi??? pic.twitter.com/4jarM50LAi