View this post on Instagram

Feliz cumpleaños mi princesa hermosa ❤️ ya son 15 años 😱 es como si fuera ayer cuando te tuve... eres una niña hermosa, con un corazón noble, un carácter medio jodio 🙊 pero buenooo será... ya queda poco para tus 18 años y podrás ser una mujer independiente jajaja (la molesto con eso) tu sabes que por mi siempre te tendría a mi lado, sabes lo aprensiva que soy jijiji. Te amo con mi vida... estoy orgullosa de ti 💪🏻 eres una power Siempre serás la pequeña de mamá ❤️ Torta @decobakery1 Globos @cesparty