La próxima película de Ant-Man del universo Marvel comienza a tomar forma, luego que la compañía siguiera adelante con sus planes a pesar de los problemas en la industria cinematográfica por la pandemia del coronavirus.

La tercera entrega del "hombre hormiga" dio a conocer qué actor fue elegido para uno de los personajes principales de la historia, y se sumaría así a Paul Rudd y Evangeline Lily.

Según informó Deadline, el actor Jonathan Majors (31 años) habría sido el elegido para interpretar al supervillano Kang, el Conquistador. En los cómics, el malvado personaje es un ente que viaja en el tiempo y ha tenido batallas con varios de los Vengadores como Thor y Spider-Man, aunque puede que en la pantalla grande se le de un giro diferente.

Ant-Man 3 será dirigida por Peyton Reed quien ya estuvo a la cabeza de las dos primeras producciones del hombre hormiga, mientras que Jeff Loveness estará en el guión y Kevin Feige en la producción.

Por su parte, Majors haría su debut en Marvel tras un exitoso 2020 donde partició de "Da 5 bloods" de Spike Lee, y protagonizó "Lovecraft Country" en HBO la que fue todo un éxito.

El actor también ha participado en "The Harder They Fall" y en "The Last Black Man In San Francisco", interpretación que fue su primer protagónico y fue reconocido por su interpretación.

