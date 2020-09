La larga cuarentena por el coronavirus ha hecho que muchas personas padezcan de ansiedad, frente a la cual algunos reaccionan comiendo de más, sobre todo cosas que no son muy saludables.

Esto último ha provocado que varias y varios hayan subido un par de kilos. Sin embargo, al comediante Ernesto Belloni, el encierro le provocó exactamente lo contrario.

El humorista que se presentó durante este 2020 en el Festival de Viña, aseguró al diario La Cuarta que desde marzo a septiembre, es decir, en 6 meses, ha logrado bajar sostenidamente de peso.

12 kilos menos

Belloni, frente a la suspensión de sus shows agendados desde marzo, declaró que "me desesperé un poquito, no dormía bien y, como no acostumbro tomar remedios, consulté por algo que me ayudara. Me recetaron varias vitaminas".

Tras recibir la receta, "le pedí a alguien que trabaja en un laboratorio que me hiciera una especial con todo lo que necesitaba, que son la vitamina B2, B3, B6, B12, C, D, E y Magnesio", puesto que no existen en el mercado píldoras que incluyan todo eso, afirmó.

Y desde que comenzó a ingerirlas, sintió mejoras en su calidad de vida: "Desde que las empecé a tomar y a la fecha he bajado 12 kilos, ya no me levanto al refrigerador en las noches y duermo mejor, tengo mejor ánimo, ha sido un acierto", confesó.

También las vende

Al ver lo bien que le hicieron a él, ahora las está vendiendo bajo el nombre de "Ansied Control". A modo de broma, el artista señaló que "en cualquier momento pego el salto de las tablas a la medicina".

El producto lo está comercializando y tiene una promoción en la cual, al comprar un frasco, regala otro, para así cumplir dos meses de tratamiento "porque ese es el tiempo estimado para que la gente vea resultados", remató Belloni.