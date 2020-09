View this post on Instagram

Finalmenteeeee era obvio, el olorcito nos tentó y tuve que preparar otro Bizcochuelo para la merienda de casa 😂🎉🥳 en un periquete x que ya sabemos todos que @exquisitaok es fácil, rico, no falla 😜y a todos nos encanta!! Muy feℓiz sábado! #MeriendaExquisita #Exquisitacon🧡