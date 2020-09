View this post on Instagram

We were honored and privileged to interview for @redtabletalkestefans, Gloria Guillen, the mother of VanessaGuillen, daughter of immigrants & an American soldier who felt an early calling to defend our great nation in the military. Her life was brutally taken & her mother, sisters, @mayrisssguillen & @xolupe_ and their fierce defender, @attorneynataliekhawam are trying to pass the #IamVanessaGuillenbill that would put into law much needed protections for our heroes in the armed forces. Please contact your congressional representatives & demand they vote YES on the #IamVanessaGuillenBill 💔💔💔 Tuvimos el honor y privilegio de entrevistar para @redtabletalkestefans a la madre de Vanessa Guillen, hija de inmigrantes & solado Americana que siento el llamado temprano en su vida a defender nuestra gran nación en el ejército. Su vida fue arrancada brutalmente y su madre, hermanas @mayrisssguillen & @xolupe_ y su abogada defensora, @attorneynataliekhawam están tratando de pasar una nueva legislación para proteger a nuestros héroes in las Fuerzas Armadas. Por favor contacten a sus representantes y pídanle que voten SI en la legislación #IamVanessaGuillenbill💔💔💔 @liliestefan @emily_estefan #RedTableTalkEstefans