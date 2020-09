View this post on Instagram

Ramón Valdés foi casado três vezes. Sua primeira esposa foi a dona Ermelinda Andrade e com ela teve dois filhos, Rafael e Ramón. Em seguida, casou-se com a dona Aracely Julián, conhecida cantora mexicana que fez parte do trio "Las Hermanas Julián", essa que estamos vendo com ele nessas fotos do casamento. Com ela teve cinco filhos: Aracely, Gabriela, Esteban, Carmen e Selene Valdés. Já perto de falecer, casou-se com a dona Claudia Akel e com ela teve três filhos: Jorge, Diana e Miguel. Gente, isso não era um homem, era uma explosão demográfica, rsrsrs! 😅