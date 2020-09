La teleserie vespertina “Verdades Ocultas” de Mega se encuentra en un receso debido a las complicaciones en su grabación generadas por la pandemia de coronavirus. Su ausencia de la pantalla, sin embargo, ha permitido conocer algunos detalles curiosos de los actores y personajes de la exitosa producción.

La inspiración para Francesco

Así fue que en una conversación por videollamada con Mega.cl, el actor Juan Falcón reveló en quién se inspiró para dar vida al papel de Francesco, el italiano que llegó a vivir al pasaje “Nueva Esperanza”.

View this post on Instagram De etiqueta con @giacomo_gabriele_ A post shared by Juan Falcón Marcial (@juanfalcon) on Dec 20, 2018 at 6:21am PST

"Me llamó un día la Vero Saquel, la productora, a conversar. Me dijo que ‘aquí están los libretos, este es el personaje, es un italiano’. Yo no tenía idea, y empecé a grabar al otro día”, comentó Falcón acerca de cómo conoció al personaje que interpretaría en la teleserie.

“Yo no sé nada de italiano, lo único que se me ocurrió fue ver al (Gabriele) Benni, porque encuentro que, sacándole todos los garabatos, es muy gracioso como habla el español”, contó el actor de origen cubano sobre su inspiración en el empresario italiano, reconocido por su especial vocabulario.

¿Benni o Marocchino?

Falcón, además, compartiendo conversación con las actrices Katty Kowaleczko y Viviana Rodríguez, los intereses amorosos de su personaje en “Verdades Ocultas”, manifestó que algunas personas le pedían que se inspirara en otro famoso italiano en Chile para dar vida a Francesco.

“Yo invento palabras en italiano. Hay gente que me decía que por qué no imitaste a (Marcello) Marocchino, que es más mino. Pero qué tiene que ver que sea mino con cómo uno habla”, explicó el actor.

“A Benni lo encontré simpatiquísimo, me lo he encontrado varias veces y me ha dicho: ‘cubano, bien’. Es un italiano raro, pero da, está bien”, concluyó Falcón.