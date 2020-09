View this post on Instagram

María de los Ángeles Fernández Abad nasceu em Madri, Espanha, em 30 de julho de 1924, filha de José Fernández e Manuela Abad. Durante sua juventude foi uma ativa opositora à ditadura de Francisco Franco, chegando a lutar nas guerrilhas antifranquistas antes de emigrar para o México, em 1947. Na postagem, vemos algumas fotos do cartão de identificação, feito pelo serviço de migração espanhola. Esta era uma documentação feita para se ter um controle de quem saia e entrava da Espanha, sobretudo durante a ditadura de Franco. Durante esse período, era comum alguns espanhóis tentarem a vida na América Latina. Foi o caso de Angelines. Ainda nesse cartão, em outra folha, fala que lhe foi dada a permissão de ficar seis meses no país com o objetivo de atuar no Palácio de Belas Artes, bem como nos demais centros artísticos da República Mexicana, justamente como foi no seu início de carreira na América. ATENÇÃO: ESSAS SÃO AS ÚNICAS FOTOS QUE TEMOS REGISTRO DE ANGELINES FERNÁNDEZ QUANDO JOVEM!!! SE CHEGAREM A VER OUTRA EM OUTROS PERFIS, PODEM TER CERTEZA DE QUE SÃO EQUIVOCADAS. Roda uma montagem pela net onde mostra algumas fotos dizendo que se trata de Angelines, mas é fake news. Geralmente, colocam fotos das atrizes Sara Montiel e María Félix. Somente nessas imagens vemos Angelines aos seus 23, 24 anos. 💙 #BomDia #BuenosDías #Chespirito #Chespirotadas #RobertoGómezBolaños #ElChavoDelOcho #Chaves #BrujaDel71 #BruxaDo71 #QEPD #RIP