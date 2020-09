Tras el estreno de su sencillo “Ice Cream” con el grupo K-pop BlackPink y lanzar su línea de maquillaje, Selena Gómez sigue dando de qué hablar. En una entrevista con una youtuber, la cantante de origen mexicano contó del buen momento que vive y habló de su vida amorosa.

Gómez comentó sobre lo difícil de conseguir pareja durante la pandemia: “Me refiero a que es muy divertido ahora... pero es difícil en cuarentena. Esto tampoco es una invitación. Es gracioso porque publico cosas que dicen que quiero un novio y esas cosas... Aunque realmente no lo digo en serio. Los chicos son demasiado trabajo”.

A lo que Nikkie de Jager, del canal NikkieTutorials, respondió de forma afirmativa, pero bromeando sobre no decirle nada a su prometido. “Oh, estarás bien. Cada uno de mis ex piensa que estoy loca, así que no me importa”, soltó de forma tajante la exnovia de Justin Bieber.

Amor propio

La batalla de Selena Gómez por su salud mental la impulsó a convertirse en vocera de esta causa. Por ello, dijo en la entrevista, que su línea de maquillaje Rare Beauty busca inspirar de forma positiva a quienes la utilicen.

Explicó que aspira a sus 28 años “estar cada vez más cómoda conmigo misma”. “Yo pasé años y años pensando que tenía que ser de una cierta forma, pero mientras más crezco, más desaparece ese sentimiento”.

Por ello, reiteró, “ahora solo quiero seguir estando saludable, trabajar y hacer cosas grandes hasta que no pueda. Y quiero tener una familia”. Además, la cantante y actriz admitió que “definitivamente es un gran momento para mí”.

“He estado soltera por casi cinco años y creo que esto era muy importante para mí. Me siento muy bien y no me arrepiento de nada”, sentenció.