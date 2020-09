Llegó el fin de semana y es sinónimo, para muchos, de noches o tardes de películas para disfrutar en casa.

Por lo general el panorama se arma con maratones de series, películas de acción o terror, acompañados de comida.

Pero esta vez, Meganoticias.cl hizo una selección de las mejores cinco series que tratan sobre crímenes en Netflix.

Narra la historia original del ángel caído que en este caso es Lucifer Morningstar, el que renuncia a su trono y se retira de Los Ángeles, donde posee un bar de lujo llamado Lux y disfruta de su retiro con vino, mujeres y música hasta que una famosa estrella pop es brutalmente asesinada fuera de su bar.

Lucifer no tiene alma, no ama ni siente compasión por nadie y tiene un superpoder que le permite descifrar los oscuros deseos de las personas, ya que puede leerles la mente cuando él desea.

Sin embargo, hay alguien que por alguna razón no puede y es la detective del caso ángel Amenadiel, que para su sorpresa está encargada de devolver a Lucifer al infierno.

No te la puedes perder, porque además la plataforma tiene en disposición una nueva temporada llena de nuevas aventuras.

Historia basada en hechos reales, trata de una mujer que se enamora de un hombre que conoció por Internet y que resulta ser un psicópata.

Debra Newell, una exitosa decoradora de interiores norteamericana se enamora de John Meehan, un hombre a quien contactó por el sitio web Match.com.

La historia real sucedió en 2014 en Estados Unidos y fue reconstruido por el periodista Chris Goffard, del diario Los Angeles Times, en un exitoso podcast estrenado en 2017.

Goffard investigó el pasado de este hombre seductor y misterioso que logró casarse con Newell sin que ella sospechara de su oscuro pasado criminal, el cual también incluía defraudaciones y amenazas a varias mujeres.

Una mujer, sin recuerdos de su pasado, es encontrada desnuda en Times Square dentro de una bolsa de viaje con su cuerpo totalmente cubierto de enrevesados tatuajes. Estos representan una pista que el FBI tendrá que resolver.

“How to get away with murder”