La historia de amor entre Lisandra Silva y Raúl Peralta comenzó en 2018 cuando ambos se conocieron por primera vez en la grabación de un video, aunque ella estaba en una relación con su ahora expareja Leandro Penna.

"Partió toda la época en que tuve que conquistarla, que ella estaba afuera, se había ido a Miami, después a España y cuando volvimos a Chile, porque nuestra relación partió afuera, volvimos acá a mi casa", contó el bailarín en una conversación por Instagram con Jordi Castell.

Peralta relató que él no conocía a Lisandra por su participación en el reality "¿Volverías con tu ex"?, y fue su cuñada quien le mostró fotos de la cubana. "Ella vende zapatos, una tienda que trae zapatos de diferentes partes del mundo, entonces ella (Lisandra) fue rostro de una de las campañas y a mí me mostraban las fotos (?) Yo a Lisandra la conocí por esas fotos", explicó.

El primer encuentro

Posterior a eso, los Power Peralta la contactaron para que fuera parte de un video, a lo que la modelo dijo que sí y así se concretó el primer encuentro en un contexto laboral. Sin embargo, Gabriel Peralta se lesionó por lo que solo Raúl grabó con Silva.

"Yo nunca la había visto en vivo, le veo entrar y tú te puedes imaginar esos primeros 30 segundos. No podía ni hablar", confesó.

"Desde que la vi sentí que tenía algo que yo nunca había sentido en mi vida. Y obviamente, como estábamos trabajando juntos y teníamos que hacer este video, todo fue súper profesional, no hubo coqueteo, llamadas, ni mensajes fuera del contexto", expresó, añadiendo que "estuvimos trabajando una semana para este video y yo me sentía tan culpable, como decir 'Voy a bailar con ella, que obviamente yo sé que está en una relación'. Como que de alguna manera no quería aprovecharme de estar haciendo un video".

Lisandra contó por su lado que conocer a Raúl en esa grabación fue un detonante para que ella terminara su relación con Penna

La conquista

Luego de trabajar juntos, ambos siguieron su camino y perdieron contacto, aunque meses después coincidieron en Europa, pero posteriormente ella partió a Cuba. "Se me escapaba", dijo Raúl.

Dispuesto a todo, ambos comenzaron a coquetearse a través de teléfono hasta que Raúl decidió ir a buscarla a Cuba. "Fue hermosa nuestra historia, porque hubo mucho coqueteo por teléfono. Porque nos distanciamos, estuvimos como un mes y medio conquistándonos por teléfono. Tuvo algo como antiguo que fue bien bonito", contó.

La pareja está junta desde hace dos años, viven en Chile y en mayo de este 2020 dieron la bienvenida a su primer hijo Noah.