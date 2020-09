Hoy es 7 de septiembre y como cada año, la memoria evoca la famosa canción de Mecano que lleva como nombre esa fecha y que fue parte de su álbum Aidalai (1991), el último de la agrupación española compuesta por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano.

"El 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios", dice parte de la letra que retrata el ocaso de una relación de pareja que ve que el amor ya se ha acabado entre ambos.

El autor de la letra fue Nacho Cano quien se basó en una experiencia personal para darle vida a la popular canción sobre un aniversario que ya no existe.

La historia

"El 7 de septiembre" está dedicada a la escritora y poeta Coloma Fernández, a quien el músico conoció en esa fecha en 1981 en un club nocturno de Madrid y con quien tuvo una larga relación.

"Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de ocho años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente un amor enorme", dijo Fernández en una entrevista en Vanity Fair.

"Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida", añadió.

Tras escuchar la canción, Coloma entendió que ya la ruptura era definitiva a pesar de lo dolorosa de la separación donde incluso celebraban los 7 de septiembre tras haber terminado. "Nos habíamos separado en diciembre y el siguiente 7 septiembre nos fuimos a La Parra, un restaurante que a Nacho le gustaba mucho y celebramos nuestro primer aniversario de separados", contó.