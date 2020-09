Las vacaciones en Dubai le pasaron la cuenta a la exparticipante de "Doble Tentación", Julia Fernándes, ya que ahí se contagió de coronavirus por lo que realiza la cuarentena en esa ciudad.

La modelo brasileña dio a conocer su estado a través de sus stories en Instagram, donde mostró cuando le realizaron el test PCR. Además, contó sobre algunos de sus síntomas que le ha tocado enfrentar, como dolor al respirar.

"He tenido mucha fiebre, dolores de cabeza, se me aprieta el pecho y no siento olor ni sabor a nada", contó a LUN, indicando que aún no saben cómo se contagiaron.

"Estoy con ocho amigos, pero viajamos un grupo de 16. Todos nos hicimos el test, así que entramos limpios a este país. Al sexto día nos hicimos el test para irnos a Maldivas y a algunos nos salió positivo. Los que están bien viajaron", relató.

"Como Reyes"

Tras dar positivo al test, Julia fue notificada por el Ministerio de Salud de Emiratos Árabes que debía permanecer en la habitación del hotel con sus compañeros.

"Todo el piso fue cerrado para nosotros. Somos monitoreados por cámaras las 24 horas y cada cinco días vienen a hacer el testo", señala, agregando que han sido tratados "como reyes".

La ex chica reality aprovechó la ocasión para remarcar la grave situación sanitaria que se vive en Brasil, con los hospitales repletos todos los días producto de los nuevos contagios.