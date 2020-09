Hace un par de semanas, la chef e incluencer, Daniela Castro, sorprendió a sus más de 800 mil seguidores cuando reveló en un live de Instagram que se encuentra en pareja, aunque no dio detalles de la relación.

Sin embargo, la joven conversó con LUN sobre su presente amoroso con un primo de Martín Cárcamo, el también chef, Maximiliano Rivera Papic, con quien comparte la pasión por la cocina.

Luego de la mediática relación que mantuvo con Pascual Fernández, ella confesó que conoció a su nuevo amor a través de redes sociales hace aproximadamente dos años.

Planes de pareja

La cocinera de 32 años contó que pese a que ya se conocían, la relación comenzó hace nueve meses y ahora dieron un gran paso: Se fueron a vivir juntos.

“Me gusta estar con él. Somos muy de conversar, nos quedamos hasta tarde conversando. Me gusta, porque eso no se encuentra muy seguido (...) no teníamos que estar juntos. Ahora estamos en el momento correcto y muy contentos“, indicó en la entrevista.



También se refirió al bajo perfil en el que ha mantenido el pololeo: "Quiero cuidar mi relación y sobre todo cuidarlo mucho a él",explicó Castro.



Por su parte, Maximiliano señaló que se encontraba muy feliz con su presente amoroso: ''Yo creo en mi relación con la Dani... Lo más importante es que queremos generar algo juntos y por eso armamos nuestra casa''.

La pareja no solo comparte el gusto por la cocina, también son amantes de los animales y juntos cuidan de su mascota, un perro llamado "Guapo", al cual adoptaron recientemente.