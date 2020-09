El chef francés Yann Yvin regresó a Chile esta semana, luego de haber pasado un mes en su país natal, a donde fue a pasar unas semanas tras haber sufrido un violento asalto en Vitacura, durante el mes de julio.

Cabe recordar que el popular cocinero fue víctima de una "encerrona" mientras conducía su vehículo, por cuatro sujetos que también lo golpearon en la cara al momento de sustraerle su auto.

En conversación con LUN, el chef contó sus sensaciones a más de un mes del atraco, confesando que psicológicamente aún no se ha recuperado del todo.

"Estoy bien shockeado"

"Quizás le trato de poner paños fríos a la situación del asalto, le he tratado de quitar dramatismo, tal vez ha sido la forma de sacarle lo pesado que es vivir algo así. Digo que no fue tan grave, pero en mi ser más profundo estoy bien shockeado". sostuvo.

El también juez de programas gastronómicos de la pantalla chica señaló que "trato de seguir adelante, no voy a parar de vivir por esto... pero hay momentos, cuando la luz del día baja que empiezo a tener un poco más de inquietud".

"Por ejemplo, cuando entro a un auto trato de ver todo lo que pasa. Y vivo de manera intranquila ese momento, a diferencia de como lo hacía antes", confesó.

Ayuda psicológica

Sobre pedir ayuda psicológica para enfrentar el trauma que le ha derivado el asalto en su vida diaria, Yvin comentó que "nunca he ido en mi vida a ver un especialista por algo así. Pero me he dado cuenta que hablar las cosas que uno tiene, sirve mucho".

"Yo soy cocinero y los cocineros somos algo tímidos en general. Vivimos encerrados, en las sombras, no somos buenos para sacar nuestros sentimientos. Debo reconocer que desde que hago TV he aprendido a hablar más de mí mismo, sobre lo que a uno le agrada, lo que uno siente. A veces que alguien te escuche puede ser suficiente", explicó, no cerrándole la puerta a iniciar un proceso terapéutico.