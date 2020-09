Una nueva polémica protagoniza la hija de Alejandra Guzmán. Un tribunal de Miami citó a Frida Sofía Guzmán por una denuncia de agresión que pesa en su contra. Una vecina asegura que fue “tocada de forma intencional y golpeada en contra de su voluntad” por parte de la influencer y cantante.

El incidente

El programa mexicano Ventaneando publicó los documentos judiciales, donde se explica que la presunta agresión ocurrió el 29 de junio de 2019. El incidente se produjo en un apartamento del condominio donde reside la hija de Alejandra Guzmán y que aparece como propiedad de la compañía FSG Legacy LLC, constituida en 2017.

Los cargos que enfrenta

La audiencia fue fijada por la Corte Criminal de Miami para el próximo 10 de septiembre. Según el reporte, Frida Sofía habría ignorado dos citatorios anteriores. Sobre ella pesa el cargo de violencia, considerado un atentado a los “estatutos de paz y dignidad del estado de Florida”.

Se explica que, de ser declarada culpable, la hija de la cantante mexicana podría ser expulsada de esta ciudad de Estados Unidos por “considerarla un riesgo”.

https://www.youtube.com/watch?v=0YkBjxI1Ke0&ab_channel=Ventaneando

La hija de Alejandra Guzmán responde

En el informe de Ventaneando se afirma que no es la primera vez que Frida Sofía se ve involucrada en un proceso legal. Citaron unos documentos, que habrían sido escritos por su puño y letra, para justificar ante un tribunal el retraso en el pago del mantenimiento de la que fuera su residencia hace tres años.

Sin embargo, la influencer aseguró a través de sus “Historias” de Instagram que esa no era su letra y calificó el reporte como “fake news”. “¿Quéee? No pues, no sabía que vivía en un apartamento que jamás he visto y tampoco sabía que mi letra estaba tan fea”, escribió sobre la imagen del papel.

Este ha sido el único pronunciamiento, donde no hizo mención del juicio en su contra por la pelea con su vecina. Su último post en Instagram es un video de ella cantando “Wicked Games”, el éxito de The Weeknd.