La cantante venezolana Lila Morillo decidió ponerle punto final a la polémica que surgió con su exesposo, José Luis "El Puma" Rodríguez, y lo hizo con una contundente respuesta a través de uno de sus temas.

La intérprete colgó un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece cantando el tema “Ciérrame bien esa puerta”, con lo que pretende fijar posición ante las últimas declaraciones del padre sobre sus hijas mayores, Lilibeth y Liliana.

“¡Vete en paz y ciérrame bien esa puerta! Tema que compuse en mi “Jaula de oro” y que fuese grabado en España: ¡Lo que digo, es verdad! Tomen ustedes conclusiones. Dios es mi testigo”, escribió Lila en el post.

El tema

En el video de Morillo se ve a la imponente artista en sus mejores años de juventud con mucha destreza sobre el escenario.

“No me voltees la cara, no me muestres sufrimiento, ya no creo en tu inocencia, me lo dice el sentimiento”, comienza la punzante canción.

“Vamos adelante, acaba de una vez con este infierno de convivir con un hombre, que ni siente ni padece. Ciérrame bien esa puerta, adiós, que te vaya bien, me sobra valor y fuerza aquí donde tú me ves”, es la frase más dura del sencillo con el que la exesposa de Rodríguez le dice que ya el ciclo está cerrado.

Declaraciones

Poco antes de que Lila compartiera el video con sus seguidores, José Luis Rodríguez dijo en una entrevista que no le importaba si sus hijas mayores mueren aún sin haberse reconciliado con él.

"No pasa nada. Nos vemos en el cielo", dijo Rodríguez entre risas durante una entrevista con la periodista Luz María Doria.

Fue quizás esta respuesta la que nuevamente revivió el escándalo que parece no tener fin y que aún mantiene a las Morillo alejadas de su padre.