Tras las risas y sketchs que protagoniza Daniel Ponce, conocido como "El poeta" del programa de Mega, Morandé con Compañía, el comediante guarda una tristeza familiar que reveló durante una entrevista.

En conversación con Canal 13, Ponce contó cómo fue el difícil proceso cuando se separó de su expareja, lo que provocó que lo alejaran de sus hijos. "Ella se los llevó a la mala", reveló.

"Me dijo pásamelos para darles una vuelta por la plaza. Se los pasé a las 7 y le dije que me los trajera a las 8. Dieron las 9, 10, 11, 12 y no me los traía. El niño con pantalón corto, la niña con faldita, ella no me los trajo más", contó. El Poeta señaló además que a pesar de que fue a Carabineros, no logró nada ya que "ella es la madre".

El alejamiento y reencuentro

Esta situación provocó que estuviera durante 10 años alejado de sus hijos-. "A veces iba a Viña para verlos, pero no tenía plata para estar viajando, más encima tenía que pagar la pensión", señaló.

Después de esos largos años, el compañero de Ernesto Belloni logró tener de vuelta a sus hijos, ya que ella decidió devolvérselos. "Yo le dije ya, pero vamos a Carabineros para sacar una constancia de que tú me los trajiste. Yo estaba feliz", recordó.

Su rol como padre

Daniel Ponce también se emocionó durante la entrevista, luego de que fuera sorprendido con un mensaje de su hijo Christopher quien expresó que su padre era "una persona admirable".

El comediante contó que su hijo ha sido víctima de bullying al igual que él en la niñez. "Me pegaban, me apretaban los dedos con la puerta, me invitaban a pelear y yo no quería. No quise estudiar más", reveló.