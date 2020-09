Fue en 1978 cuando Ana Lilian de la Macorra aceptó participar del "programa número uno de la de la televisión humorística", más conocido como El Chavo del 8, personificando a Paty.

Ana dio vida a la tierna niña que enamoraba al protagonista, interpretado por su creador Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y fue parte del elenco durante un año. Antes que ella otras actrices asumieron el papel, pero solo tuvieron apariciones esporádicas.

En la serie, Paty era una niña que llegaba a la vecindad a vivir con su tía Gloria quien residía en la casa justo arriba de la escalera. Tras su llegada, tanto el Chavo como Quico quedan enamorados de ella, mientras que despierta la envidia de la Chilindrina.

Su llegada al elenco

Lo anecdótico es que su llegada al papel no fue buscada, de hecho, ella era asistente de producción de Bolaños y luego de un fallido casting, este le pidió que fuera ella quien interpretara a Paty.

"Trabajaba en el programa, trabajaba en la producción. Cuando necesitamos que alguien hiciera el papel de Paty, no encontrábamos quién. Chespirito y Enrique Segoviano me dijeron 'Ana, hazlo tú'. Y yo 'No, yo no soy actriz'. Y bueno, lo hice", contó Ana Lilian en una entrevista.

"Me volví la editora del programa, luego editaba otros programas. Era lo que me gustaba hacer, producción. Mis respetos por ese grupo de trabajo; era un grupo verdaderamente hermoso, un respeto y profesionalidad entre todos", agregó.

Su papel de Paty fue la única incursión de la mujer en la actuación, ya que nunca más volvió a interpretar un personaje. Han pasado 38 años desde su aparición en la exitosa producción mexicana y hoy Ana Lilian no actúa y se dedica a la psicólogía y también posee una faceta de escritora.

