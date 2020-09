View this post on Instagram

Anoche soñé con Felipe, a quien nunca conocí. No se en qué parte de achile estábamos pero me saludaba, me decia que conversaramos, andaba con un abrigo largo, me decia que encontraba super fuerte lo que rstaba pasando en tv, que le daba rabia que la Carola no le “hubiera hecho caso”, nos reiamos, tenia una risa encantadora. Me dio unos consejos y me abrazo y al oido me dijo “ya, despiertate” y les juro por mi vida, que 20 segundos despues q desperte sono la alarma. No se que mierda significa lo que soñe. Solo se que cuando desperte y entre a ig la PRIMERA publicacion qur me aparece es una foto qur subió @martincarcamopapic . Heavy