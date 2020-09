Fue a fines de marzo cuando la actriz Javiera Contador aprovechó la cuarentena y sorprendió a sus seguidores en Instagram (@javiera_contador) con el regreso de "Kena Larraín", su recordado personaje en "Casado con hijos".

Fue tanto el revuelo de su video que incluso su excompañera de elenco Carmen Gloria Bresky, "Marcia" en la ficción, fue la primera en responderle. Pero no quedó ahí ya que con los días volvió la "Titi" (Dayana amigo) con un breve video donde dice su característico "Holi" y su boca chueca.

Cada video ha tenido gran recepción del público, quienes recuerdan con cariño la sitcom de Mega. Por lo mismo, han continuado realizando videos con sus personajes hasta ahora, como el el rap que protagonizó Contador con su esposo televisivo "Tito Larraín" (Fernando Larraín) que hablaba sobre su vida en aislamiento.

"Hola a todes yo soy la Kena igual que tu estoy en cuarentena", dice al comienzo de la canción, cuyo coro es "no hay pega, no hay plata, no hay sexo... que lata".

El sueño de la Kena

Ahora la pareja televisiva sacó carcajadas con un breve sketch titulado "El sueño de Kena". En el aparece el personaje de Contador durmiendo, mientras comienza a soñar que está en la ducha y de repente es sorprendida por Jorge Zabaleta quien le hace un sugerente ofrecimiento.

Esto provoca que Kena comience a reír y despierta a Tito quien le pregunta por qué se ríe mientras duerme, y ella se decepciona al ver que es un "golpe de realidad". Tras esto, Larraín retoma el sueño y ahora es él quien comienza a soñar con Zabaleta.

Mira aquí el video: